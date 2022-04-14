Общество

Группу из Таджикистана незаконно прописала псковичка

Факты фиктивной регистрации граждан продолжает выявлять полиция в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в 2022 году на территории Псковского района 58-летняя местная жительница незаконно прописала группу граждан Республики Таджикистан. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

46-летняя жительница Куньинского района и 48-летняя жительница Невеля фиктивно зарегистрировали двух гражданок Российской Федерации. А в Гдове 56-летний безработный местный житель в апреле текущего года осуществил фиктивную постановку на учет гражданина РФ.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.