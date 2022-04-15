Общество

Роспотребнадзор подготовил для регионов новые рекомендации по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал проводить тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, учитывая активность эпидемического процесса в каждом конкретном регионе, следует из методических рекомендаций, опубликованных на сайте ведомства.

Так, в условиях распространения штамма «омикрон» предлагается дополнить действующие рекомендации пунктом о том, что уровень охвата лабораторными исследованиями (среднесуточно за 7 календарных дней в показателях на 100 тыс. населения) определяется «исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте РФ» в соответствии трехуровневой системой охвата тестированием, передает «Интерфакс».

Также вносятся изменения в приложение к рекомендациям.

Согласно трехуровневой системе, не менее 300 исследований на 100 тыс. населения рекомендовано проводить в регионах, где заболеваемость на 100 тыс. населения составляет более 100, а доля положительных результатов тестов в среднем за неделю составляет более 15%.

Не менее 200 тестов рекомендовано проводить в регионах, где заболеваемость на 100 тыс. населения составляет от 50 до 100 случаев, а доля положительных тестов - от 7% до 15%.

Не менее 150 тестов рекомендовано проводить в субъектах РФ, где заболеваемость на 100 тыс. населения составляет менее 150, а доля положительных тестов в среднем за неделю составляет менее 7%.