Общество

Мокрый снег и 9 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 апреля

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 16 апреля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью повсеместно, днем местами в регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью и утром на дорогах в некоторых частях области образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -2 до +3 градусов, днем столбик термометра поднимется до +4.... +9 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.