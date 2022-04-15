Общество

В Псковской области началась подготовка к празднованию Дня Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое в этом году заседание оргкомитета «Победа», основной темой которого стала подготовка к празднованию 77-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«День Победы — святой праздник для всей нашей страны, к которому все относятся с большим трепетом и уважением. В этом году он наполнен особым смыслом. Знамя Идрицкой дивизии, наши военные снова на передовой — наша страна вновь вступила в борьбу с нацистами. В очередной раз срываются знамена с фашистской символикой, защищается наша безопасность, честь, наша историческая память и наследие», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона призвал с особой ответственностью подойти к подготовке предстоящих праздничных мероприятий. «Наши ветераны должны видеть, что их внуки помнят их подвиг и готовы его защищать. А наша молодежь должна знать, что нет и не может быть альтернативных точек зрения на историю Великой Отечественной войны. Будущим поколениям должны остаться мемориалы, которые зафиксировали самые страшные эпизоды войны. Это наш с вами святой долг и обязанность», — добавил губернатор.

В рамках подготовки ко Дню Победы в Псковской области запланировано более 500 мероприятий. Одно из важнейших — открытие мемориала «Знамя Победы» в Идрице — состоится уже в конце апреля. Кроме того, в региональных учреждениях культуры и образования пройдут патриотические фестивали, концерты, конкурсы, акции, уроки мужества и кинопоказы. Для ветеранов войны будут организованы индивидуальные поздравления. К 9 мая также приурочена презентация нового лазерного шоу, посвященного Петру Первому. Глава региона поручил проработать вопрос бесплатного посещения мероприятия для ветеранов.

Народное шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в очном формате при поддержке волонтерского движения. Глава региона внес предложение о включении в списки Бессмертного полка военнослужащих Псковского гарнизона, погибших во время специальной военной операции на Украине.

Главный региональный парад Победы пройдет в Пскове, на Площади Ленина. В рамках праздника также запланированы статический показ военной техники и работа полевой кухни.

Еще одной темой совещания стала системная работа по приведению в порядок воинских мемориалов и захоронений. В прошлом году отремонтировано более 60 воинских захоронений, установлено 10 мемориальных знаков, нанесены на мемориальные сооружения имена 200 воинов. В этом году планируется привести в порядок 38 воинских захоронений, установить 20 памятных знаков и увековечить имена 100 героев войны. На эти цели в рамках федеральной программы Псковская область получила 13,5 млн рублей, сообщил Михаил Ведерников. В частности, будет приведен в порядок памятник на месте бессмертного подвига Александра Матросова.

В ходе заседания оргкомитета также были озвучены меры поддержки, которые будут оказаны ветеранам.