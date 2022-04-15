Общество

Отсрочку от армии могут получить сотрудники почти 40 псковских ИТ-компаний

Отсрочку от армии могут получить сотрудники почти 40 псковских ИТ-компаний. Об этом и.о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Виталий Рахманов / «ВКонтакте»

«Минцифра утвердила правила предоставления отсрочки для сотрудников ИТ-компаний! Решения о предоставлении отсрочки будут приниматься с 1 июня», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, ИТ-компания должна быть аккредитована. Список сотрудников можно будет подать через личный кабинет юридического лица на портале госуслуг c 19 апреля по 1 мая 2022 года.

В Псковской области данной мерой поддержки сейчас могут воспользоваться 37 компаний, заключил руководитель управления.