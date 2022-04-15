Общество

Мемориал «Знамя Победы» в Идрице откроют 30 апреля

Мемориал «Знамя Победы» в Идрице откроют 30 апреля. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении.

Фото: газета «Призыв»

Глава региона напомнил, что с 2019 года день Знамени Победы является региональной памятной датой.

Говоря об открытии мемориала, Михаил Ведерников назвал его народным памятником, «идею которого долго защищали жители Идрицы». Губернатор добавил, что многие псковичи приняли участие в сборе средств на строительство мемориала.

В настоящее время в Идрице завершается финальный этап работ, устраняются замечаение по благосутройству, а само знамя «приобретает исторический красный цвет», рассказал губернатор.

В дальнейшем на территории мемориала организуют экспозицию, которая будет знакомить гостей поселка с его иторией.

«По примеру Печорского района, здесь проведем встречу с жителями, чтобы рассказать о наших планах и, конечно, услышать их предложения и замечания», - заключил Михаил Ведерников.