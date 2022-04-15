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Общество

Глава псковского профсоюза стал заместителем председателя экспертного Совета при Общественной палате региона

16.04.2022 18:40|ПсковКомментариев: 0

Председатель профсоюза инновационных и малых предприятий Игорь Иванов избран заместителем председателя экспертного Совета при Общественной палате региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Изображение: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Члены экспертного Совета региона из своего состава избрали заместителем председателя Экспертного Совета при Общественной палате Псковской области – Игоря Иванова – председателя Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, Руководителя общественного движения «Союз ветеранов Кавказских войн».

Также на должность председателя экспертного совета при Общественной палате Псковской области рекомендовали Валерия Павлова  – председателя Общественной палаты Псковской области первого, второго и третьего составов, почетного гражданина города Пскова.

Согласно положению об экспертом совете ОППО, кандидатура председателя экспертного совета назначается решением совета Общественной палаты Псковской области по представлению председателя Общественной палаты Псковской области.

Ориентировочно заседание Совета ОППО состоится 26 апреля 2022, так же на нем будет утвержден одиннадцатый член экспертного совета при ОППО, Вадим Азарьев – атаман «Западного казачьего резерва».

Голосование по всем кандидатурам проходило на альтернативной основе и путем тайного голосования.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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