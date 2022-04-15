Общество

Глава Великих Лук поздравил жителей с Вербным воскресеньем

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил местных жителей с православным праздником. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».





Фото: Великолукская епархия

«От всей души поздравляю вас с празднованием Вербного воскресенья!

Вербное воскресенье является заключительным этапом подготовки каждого из нас к Пасхе – великому празднику Воскресенья Христова!» – отметил он.





Глава города пожелал великолучанам, чтоб вместе с освященной вербой в их дома вошли благодать, достаток и радость.