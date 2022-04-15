Общество

Российский терапевт назвала вызывающие вздутие живота продукты

У людей вздутие живота чаще всего вызывает группа продуктов с ферментируемыми олигосахаридами, дисахаридами, моносахаридами и полиолами (FODMAP). Об этом заявила терапевт, гастроэнтеролог Вера Самсонова, пишет «Лента.ру».

Специалист назвала лактозу одним из компонентов пищи, который вызывает проблемы с желудком, — она содержится в молоке, йогуртах и сливочных сортах сыра. Также к дискомфорту приводит употребление большого числа олигосахардиов, которые есть в пшеничном и ржаном семени, в бобовых, чесноке и луке.

По словам Веры Самсоновой, на желудок также влияют моносахариды — молекулы, которые дают сладкий вкус фруктам. Они содержатся в инжире, манго, финиках, а также в меде. Терапевт подчеркнула, что при содержании в продуктах полиолы — сахарозаменителя — также высок риск возникновения вздутия. Большое количество этих соединений есть в фруктах, овощах, а также в сладостях.

«Если у людей с синдромом раздраженной кишки ограничить в питании эти категории пищи (полностью убирать эти продукты не нужно), можно значительно улучшить состояние», — рассказала гастроэнтеролог.