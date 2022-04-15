Общество

Об опасности ручной стирки рассказала россиянам врач-невролог

Российский врач-невролог, косметолог Наталья Ратникова рассказала об опасности ручной стирки.

«За руками ухаживать особенно тяжело, потому что они чаще других областей тела подвергаются неблагоприятному воздействию внешних факторов», – приводит слова косметолога «Лента.ру».

При этом ручная стирка может привести к неприятным последствиям, отметила Наталья Ратникова. Это не только чрезмерная сухость кожного покрова, с которой в большинстве случаев пациенты обращаются к косметологу. По словам специалиста, если руки часто находятся в горячей воде, нарушается физический и иммунный кожный барьер, что, в свою очередь, может привести к развитию грибковой инфекции и появлению бородавок.

«Вода — это природный растворитель, горячая вода сама по себе вызывает размягчение рогового слоя эпидермиса, нарушая связь между роговыми клетками верхних слоев кожи», — объяснила врач.