Общество

В преддверии Пасхи псковичам напомнили о правилах пожарной безопасности

О правилах пожарной безопасности напомнили псковичам в преддверии православного праздника Пасхи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову напомнил горожанам правила пожарной безопасности в местах богослужений:

необходимо быть осторожным при зажигании свечей с подсвечников, закатывать рукава одежды;

женщинам следует крепко подвязывать платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

следить за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с одеждой;

в ходе богослужений следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов и размещать их в устойчивые несгораемые подставки;

при использовании свечей необходимо соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, нельзя допускать к открытому огню малолетних детей;

следует изучить планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;

в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не стоит пугаться, необходимо покинуть молельный зал быстро, но не создавать паники и давки.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону «01», «101», «112».