В преддверии Пасхи псковичам напомнили о правилах пожарной безопасности

О правилах пожарной безопасности напомнили псковичам в преддверии православного праздника Пасхи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову напомнил горожанам правила пожарной безопасности в местах богослужений:
- необходимо быть осторожным при зажигании свечей с подсвечников, закатывать рукава одежды;
- женщинам следует крепко подвязывать платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;
- следить за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с одеждой;
- в ходе богослужений следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов и размещать их в устойчивые несгораемые подставки;
- при использовании свечей необходимо соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, нельзя допускать к открытому огню малолетних детей;
- следует изучить планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации;
- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не стоит пугаться, необходимо покинуть молельный зал быстро, но не создавать паники и давки.
В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону «01», «101», «112».