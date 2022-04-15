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День победы Александра Невского на Чудском озере отмечается 18 апреля

18 апреля отмечается День воинской славы России - день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

В начале 40-х годов XIII века, воспользовавшись ослаблением Руси, которое произошло в результате опустошительного нашествия монголо-татар, немецкие крестоносцы, шведские и датские феодалы решили захватить ее северо-восточные земли. Совместными усилиями они рассчитывали покорить Новгородскую феодальную республику. Шведы при поддержке датских рыцарей попытались овладеть устьем Невы, но в Невской битве 1240 году были разгромлены новгородским войском.

В конце августа - начале сентября 1240 года на Псковскую землю пришли крестоносцы Ливонского ордена, который был образован немецкими рыцарями Тевтонского ордена в 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и эстов. После кратковременной осады немецкие рыцари овладели городом Изборском. Затем они осадили Псков и при содействии изменников-бояр вскоре заняли и его. После этого крестоносцы вторглись в Новгородскую землю, захватили побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье возвели свою. Не дойдя до Новгорода 40 км, рыцари занялись грабежом его окрестностей.

Из Новгорода было отправлено посольство к великому владимирскому князю Ярославу, чтобы тот отпустил сына Александра (князя Александра Невского) к ним в помощь. Александр Ярославович с 1236 года правил в Новгороде, но из-за козней новгородской знати покинул Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский. Ярослав, сознавая всю опасность исходившей с Запада угрозы, согласился: дело касалось не одного Новгорода, а всей Руси, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые источники информации.

В 1241 году князь Александр Невский, вернувшись в Новгород, собрал войско из новгородцев, ладожан, ижоры и карелов. Скрытно совершив быстрый переход к Копорью, оно штурмом овладело этой сильной крепостью. Взятием Копорья Александр Невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами. По призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата князя Андрея. Соединенное новгородско-владимирское войско зимой в 1241-1242 годах предприняло поход на Псковскую землю и, отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом овладело этим городом, а также Изборском.

После этого поражения ливонские рыцари, собрав большое войско, выступили к Псковскому и Чудскому озерам. Основу войска Ливонского ордена составляла тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота (кнехты) - отряды порабощенных немцами народов (эсты, ливы и др.), которая по численности многократно превосходила рыцарей.

Выяснив направление движения главных сил противника, Александр Невский туда же отправил и свое войско. Выйдя к Чудскому озеру, войско Александра Невского оказалось в центре возможных путей движения противника на Новгород. В этом месте было решено дать бой неприятелю. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища Узмень. Здесь 5 апреля 1242 года произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище.

На рассвете крестоносцы по льду озера на медленной рыси приблизились к позиции русских. Войско Ливонского ордена по установившейся военной традиции наступало «железным клином», который в русских летописях фигурирует под названием «свиньи». На острие находилась основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл «клина», в центре которого располагалась пехота. Клин имел своей задачей раздробление и прорыв центральной части войск противника, а следовавшие за клином колонны должны были охватом разгромить фланги противника. В кольчугах и шлемах, с длинными мечами, они казались неуязвимыми.

Александр Невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое построение русских войск. Основные силы он сосредоточил не в центре («челе»), как это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из легкой конницы, лучников и пращников. Боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом. Избранная позиция была выгодна тем, что немцы, наступавшие по открытому льду, были лишены возможности определить расположение, численность и состав русского войска.

Рыцарский клин прорвал центр русского войска. Наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли развить свой успех. Фланги русского боевого порядка («крылья») зажали клин в клещи. В это время дружина Александра Невского нанесла удар с тыла и завершила окружение противника.

Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и, потеряв свободу манёвра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве, крестоносцы сражались отчаянно. Но их сопротивление постепенно ослабевало, оно приняло неорганизованный характер, битва распалась на отдельные очаги. Там, где скапливались большие группы рыцарей, лед не выдерживал их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули. Русская конница преследовала разбитого противника свыше 7 км, до противоположного берега Чудского озера.

Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Кнехтов было уничтожено несколько тысяч. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии (область в восточной Латвии).

Победа русского войска на льду Чудского озера имела большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

Напомним, в Гдовском районе Псковской области в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого русского князя открыли мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». По решению президента России Владимира Путина из федерального резервного фонда была оказана поддержка на реализацию проекта. Мемориал создали в течение трех месяцев Российским военно-историческим обществом совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке Министерства обороны РФ и администрации Псковской области.

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Ранее, в 1993 году, на горе Соколихе в Псковском районе был возведен памятник «Ледовое побоище».