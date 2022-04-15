Общество

Госдума начала рассматривать законопроект о регулировании «продленок» в школах

Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе. Планируется, что они станут частью образовательного процесса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Группы продленного дня станут частью образовательного процесса. <...> Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что им спасибо», - написал Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, предлагаются следующие положения:

решение об открытии групп образовательная организация будет принимать с учетом мнения родителей.

наряду с присмотром и уходом за детьми должны будут осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и др. В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса.

для снижения родительской платы будет установлено право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня.

«По этому вопросу еще есть, над чем работать. Сегодня группы продленного дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продленного дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», - добавил Вячеслав Володин.