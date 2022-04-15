Госдума начала рассматривать законопроект о регулировании «продленок» в школах

Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы групп продленного дня в начальной школе. Планируется, что они станут частью образовательного процесса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Группы продленного дня станут частью образовательного процесса. <...> Государственная Дума приступила к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, внесенного депутатами, за что им спасибо», - написал Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, предлагаются следующие положения:
«По этому вопросу еще есть, над чем работать. Сегодня группы продленного дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остается в ведении образовательных учреждений. Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продленного дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», - добавил Вячеслав Володин.