Общество

В филиале псковской поликлиники появится компьютерный томограф с контрастом

В филиале Псковской городской поликлиники №2 появится компьютерный томограф, позволяющий делать диагностику с контрастом. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Галина Неваленная рассказала о ходе ремонта в филиале поликлиники №2. «Половина корпуса посвящена компьютерной томографии. Кабинет компьютерной томографии оснащен современным оборудованием, томограф будет доступен для всех жителей Пскова. Помимо этого, он позволяет делать компьютерную томографию с контрастом», - рассказала главврач.

Она также отметила, что оборудование позволит проводить диагностику пациентов с коронавирусом и другими диагнозами. «Томография будет проводиться бесплатно по показаниям в рамках ОМС. Сейчас уже есть специалисты которые прошли специальное обучение», - добавила Галина Неваленная.

Кроме того, в здании находится процедурный кабинет компьютерной томографии для КТ по контракту. Сейчас завершается ремонт отдельного входа для желающих сделать томографию, чтобы распределить потоки.