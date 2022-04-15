Общество

Денис Иванов принял участие в субботнике в своем округе

Псковичи провели субботник на территории избирательного округа №15. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов.

Фото здесь и далее: Денис Иванов

Так, в рамках субботника местные жители привели в порядок берег реки Милевки. Кроме того, псковичи убрали территорию возле магазинов по улице Аллейной.

«Хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся и поучаствовал в мероприятии!» - отметил Денис Иванов.