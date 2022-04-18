Общество

Более 1300 псковских семей получают выплату на второго ребенка из маткапитала

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячную выплату из материнского капитала семьям, в которых появился второй ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства получают 1338 семей в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ПФР.

По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека. В Псковской области в 2022 году величина прожиточного минимума составляет 13 654 руб.

Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму ребенка, установленному на 2022 год. Для псковских семей, подавших заявление на выплату в этом году, ее размер составляет 12 250 руб.

Средства предоставляются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года, добавили в ОПФР.

Заявление на оформление выплаты владелец сертификата подает через свой электронный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Дополнительных справок при этом предоставлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверит необходимые данные через информационные системы.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют семьи, в которых с 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок.

За все время Пенсионный фонд одобрил свыше 7 тыс. обращений псковских семей за этой мерой поддержки.