Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область

Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине

В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими

В Пскове открылось отделение реабилитации для постковидных больных

Более 1300 псковских семей получают выплату на второго ребенка из маткапитала

День без осадков и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 19 апреля

«Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке. ВИДЕО

Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Общество

«Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке. ВИДЕО

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Олег Добрынин. Ключевые темы выпуска: В Псковскую область прибыла первая организованная группа беженцев из Донбасса.

Один из патриархов псковской компартии сдал партбилет. Что происходит в обкоме КПРФ?

Прививка за деньги: кому и сколько власти готовы платить за ревакцинацию?

Граница на замке: очередной хук по нашей экономике?

А также комментарии, оценки и прогнозы от наших обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.