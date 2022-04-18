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Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

Общество

Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

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86 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего - 108 831. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона. Избавились от инфекции 174 пациента, всего - 106 107. Умерли 1802 человека. Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: Псков – 34360/31

Великие Луки – 16728/0

Бежаницкий район – 1413/6

Великолукский район – 2623/1

Гдовский район – 1943/4

Дедовичский район – 2803/3

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 993/0

Куньинский район – 966/1

Локнянский район – 1050/0

Невельский район – 4961/5

Новоржевский район – 1155/3

Новосокольнический район – 3121/1

Опочецкий район – 3315/9

Островский район – 5199/2

Палкинский район – 1059/1

Печорский район – 2476/4

Плюсский район – 1713/0

Порховский район – 3850/4

Псковский район – 8734/2

Пустошкинский район – 1333/1

Пушкиногорский район – 1454/0

Пыталовский район – 1449/3

Себежский район – 2684/5

Стругокрасненский район – 1815/0

Усвятский район – 706/0.