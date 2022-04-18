Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

86 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки, всего - 108 831. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Избавились от инфекции 174 пациента, всего - 106 107. Умерли 1802 человека.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 34360/31
- Великие Луки – 16728/0
- Бежаницкий район – 1413/6
- Великолукский район – 2623/1
- Гдовский район – 1943/4
- Дедовичский район – 2803/3
- Дновский район – 882/0
- Красногородский район – 993/0
- Куньинский район – 966/1
- Локнянский район – 1050/0
- Невельский район – 4961/5
- Новоржевский район – 1155/3
- Новосокольнический район – 3121/1
- Опочецкий район – 3315/9
- Островский район – 5199/2
- Палкинский район – 1059/1
- Печорский район – 2476/4
- Плюсский район – 1713/0
- Порховский район – 3850/4
- Псковский район – 8734/2
- Пустошкинский район – 1333/1
- Пушкиногорский район – 1454/0
- Пыталовский район – 1449/3
- Себежский район – 2684/5
- Стругокрасненский район – 1815/0
- Усвятский район – 706/0.