Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе псковского аэропорта

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга"» и выявила нарушения. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Установлено, что работникам не выдаются средства индивидуальной защиты, не принимаются меры по их своевременному обучению, допускаются нарушения порядка ознакомления с картой специальной оценки условий труда на рабочем месте», - говорится в сообщении.

В этой связи транспортный прокурор в отношении генерального директора аэропорта возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) и внес представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновных привлекут к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафа.