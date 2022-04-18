Общество

Псковичи смогут выбрать места размещения двух новых архитектурных форм

Жители Пскова смогут выбрать места для расположения двух малых архитектурных форм, которые летом планируют установить в городе в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На рабочей встрече губернатор Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой ключевые проекты сферы культуры и мероприятия событийного календаря предстоящего сезона.

Участники рабочей встречи обсудили проектные решения по двум малым архитектурным формам, которые планируется летом установить в Пскове в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Михаил Ведерников идею поддержал, но внес свои замечания в представленные эскизы. После корректировки проекты малых архитектурных форм и места для их установки будут вынесены на общественное обсуждение.