Общество

Две школы планируют построить в псковской деревне Борисовичи

Две школы планируют построить в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил представитель областного комитета по образованию в беседе с подписчиками на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«В 2022 году в рамках национального проекта "Образование" будет введено 1350 новых мест в общеобразовательных учреждениях Пскова путем строительства двух школ в районе Завеличье. Администрацией региона запланирована подача заявки на строительство двух школ в 2022-2024 годах в деревне Борисовичи Псковского района», — уточнили в комитете.

Также представитель комитета сообщил, что конкретные сроки строительства образовательного учреждения в районе улицы Никольской не определены. Вопрос строительства школы находится в проработке.