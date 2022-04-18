Общество

Конкурсная комиссия выбрала лучших муниципальных служащих Псковской области

Победителей второго регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» определили 18 апреля. По итогу двух соревновательных этапов и количеству набранных баллов комиссия сформировала рейтинг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«По итогам первого этапа в конкурсе продолжили участие 17 муниципальных служащих, - открыл финальное заседание конкурсной комиссии её председатель – руководитель аппарата областной администрации Сергей Дмитриев. - Второй этап, в ходе которого участники представляют решение конкурсных заданий, проходит в два дня. 15 апреля конкурс состоялся для первых восьми участников в категории "руководители", сегодня перед нами выступают девять конкурсантов – руководители и специалисты».

Среди конкурсантов – как довольно молодые специалисты, так и опытные работники органов местного самоуправления. Стаж муниципальной службы начальника финансового управления администрации Островского района Светланы Васильевой, открывшей собеседования второго дня, насчитывает 33 года 8 месяцев.

Согласно конкурсному заданию финансист смоделировала и обосновала ситуацию обращения муниципального образования волостного уровня к районным властям за предоставлением бюджетного кредита.

«Это хороший финансовый инструмент или тут есть свои "подводные камни"?» - задала вопрос конкурсанту начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

На практике Островский район ни разу не предоставлял поселениям такие заимствования, и, как сказала Светлана Васильева, возможно, этого не придется делать и в будущем.

«Мы очень ждем новый закон о местном самоуправлении, когда у нас будет единый бюджет на муниципальный округ. Это было бы очень удобно, поскольку не будет сельских поселений, которым, как сейчас, даже на организацию своей деятельности очень тяжело найти денежные средства», - высказала мнение начальник финансового управления.

«Бюджетный кредит – это такая "таблетка" для волостей, у которых при формировании местного бюджета всегда неизбежен кассовый разрыв, - подключился к дискуссии председатель комитета законодательству и местному самоуправлению Собрания депутатов Алексей Севастьянов. – Вы считаете, что введение одноуровневой системы организации самоуправления на местах исправит эту ситуацию?»

«Я думаю, что тогда тема моего конкурсного задания станет неактуальной. Я очень поддерживаю этот законопроект», - ответила Светлана Васильева.

Каждый из претендентов представил комиссии презентацию своего конкурсного задания и ответ на заданные вопросы.

«Мы провели серьезную плодотворную работу по оценке наших муниципальных служащих на двух конкурсных этапах. У нас появился определенный рейтинг», - подытожил работу конкурсной комиссии Сергей Дмитриев. По просьбе председателя, количество баллов, набранных конкурсантами, озвучила Елена Тимашова: «У нас две группы победителей. В каждой группе присуждаются первое, второе и третье места. В группе "руководители" лидер набрал 76,5 балла, в группе "специалисты" - 75,1 балла».

Имена победителей и муниципальных служащих, занявших вторые и третьи места, назовет губернатор Михаил Ведерников на церемонии награждения, которая состоится 21 апреля в День муниципального работника.

Победители и лауреаты обеих конкурсных групп получат денежное вознаграждение: 100 тысяч рублей – за первое место, 60 тысяч – за второе и 40 тысяч рублей – за третье место. Кроме того, им будут вручены серебряные значки с надписью «Лучший муниципальный служащий».