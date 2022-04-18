Общество

Пскович заплатит 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Псковский городской суд назначил наказание в виде штрафа местному жителю за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина разместил на своей странице пользователя в социальной сети «Вконтакте» и публично демонстрировал информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, отметили в пресс-службе.

Суд признал псковича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило, добавили в пресс-службе.