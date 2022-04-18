Общество

Глава Великих Лук поблагодарил своего советника за добрую инициативу

Глава города Великие Луки Николай Козловский поблагодарил своего общественного советника Артема Васильева и его семью за проведенную во дворе дома №33/14 на проспекте Ленина работу по благоустройству.

Фото здесь и далее: страница Николая Козловского «ВКонтакте»

«Сегодня хочу рассказать о добрых инициативах, которые общественный советник Артем Васильев реализовывает вместе со своей семьей. Уверен, многие из вас знают о нем по восстановлению старинных фонарей возле библиотеки имени Семевского. На этот раз Артем вместе со своими детьми активно поработал во дворе дома №33/14 на проспекте Ленина. Результаты труда – на фото», - написал Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он поблагодарил Артема Васильева за ответственную гражданскую позицию и добросовестность. «Особая признательность за то, что Артем не просто сам заботится о городе, в котором живет, но и учит этому своих детей. Это достойный пример для всех горожан!» - подчеркнул глава города.