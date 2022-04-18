Общество

День российской полиграфии отмечается 19 апреля

День российской полиграфии, учрежденный в 2014 году, отмечают в стране 19 апреля.

История выбора даты для празднования дня имеет много общего с Днем православной книги, который отмечается 14 марта, так как оба напрямую связаны с основанием печатного дела на Руси. Именно оттуда, из далекого 16 века, начинается история полиграфии как отдельной отрасли. За точку отсчета было выбрано важное историческое и культурное событие – выход в свет в 1564 году «Апостола» – первой печатной книги на Руси, подготовленной Иваном Фёдоровым. Впоследствии эта дата стала основанием для учреждения празднования Дня православной книги, пишет calend.ru.

Что же касается 19 апреля, то считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над книгой. Тогда же, в середине 16 века, по указу Ивана Грозного в Москве была основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. Поэтому 19 апреля и решено было выбрать в качестве Дня рождения российской полиграфии.

С инициативой учреждения такого профессионального праздника выступили сами полиграфисты, в 2013 году идею поддержало Министерство культуры РФ, а также Агентство по печати и массовым коммуникациям.

Сегодня праздник отмечают не только те, кто стоит у печатного оборудования. Полиграфия, как отрасль производства, включает в себя труд людей разных профессий – дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров.