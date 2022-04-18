Общество

В Центробанке заявили о резком падении активности телефонных мошенников

Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали в пресс-службе регулятора.

«Значительное снижение активности злоумышленников также наблюдается в сегменте телефонного мошенничества. Так, с начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров», — приводит сообщение ЦБ РИА Новости.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.

Специалисты уже давно отмечают, что большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины, действительно, несколько лет «столицей» этого бизнеса выступал город Днепр, рассказал Кузнецов. По мнению экспертов, на фоне развития спецоперации покровители этого бизнеса приняли решение свернуть его в том городе и перенести на территорию других населенных пунктов на Украине.