Общество

Россияне назвали желаемый размер пенсии

Размер «достойной пенсии», по мнению среднестатистического россиянина, составляет 45 300 рублей Это следует из опросов общественного мнения сервиса SuperJob, сообщает РБК.

Указанная сумма на 5% выше, чем россияне называли во время аналогичного исследования в ноябре 2021 года. Самые высокие ожидания — у респондентов с доходом свыше 80 000 рублей. (желаемая пенсия — 49 400 рублей) и опрошенных старше 45 лет (46 900 рубле), а самые низкие — у россиян с доходом менее 30 000 рублей (38 100 рублей).

Также отличаются запросы у жителей разных городов. Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Воронеже и Ижевске. Достойной пенсией в Москве считают 50 000 рублей (плюс 2 тысячи рублей к опросу в ноябре), в Петербурге — 47 900 рублей в месяц, что на 900 рублей больше, чем пять месяцев назад.



В Воронеже и Ижевске, которые замыкают рейтинг SuperJob, достойной пенсией считают 40 200 руб. и 40 300 руб. соответственно (плюс 800 руб. к среднему показателю в каждом городе с ноября).

SuperJob проводил опросы в марте и апреле 2022 года, в общей сложности в исследовании приняли участие более 32 тысяч человек из всех округов.

По данным Росстата, в номинальном выражении средний размер пенсии в России к сентябрю 2021 года составил 15 847 рублей и вырос на 5,5% в годовом выражении.



В 2022 году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Эту же сумму назвал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, социальные пенсии в 2022 году будут проиндексированы на 5,9%. Также министр назвал размеры средней пенсии в 2023 и 2024 годах — 19 477 рублей и 20 469 рублей соответственно.

Из-за роста инфляции в России после введения западных санкций президент России Владимир Путин пообещал в марте 2022 года, что пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников будут проиндексированы. По его словам, конкретный размер индексации определит правительство.