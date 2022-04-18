Общество

Более 30 газовых плит закупает ПсковГУ для общежитий

Псковский государственный университет закупает 34 газовые плиты Flama AVG 1402 W для нужд общежитий. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок 18 апреля.

Фото: Яндекс

10 газовых плит доставят в общежитие, расположенное в доме №6 на улице Воеводы Шуйского, а остальные 24 — в общежитие на улице Карла Маркса, 1.

Срок доставки — в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Начальная цена контракта составляет 257 040 рублей (7 560 рублей за каждую плиту).