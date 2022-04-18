Общество

Как изменилась ситуация на рынке труда в СЗФО с начала года, выяснили аналитики

Как обстоят дела с трудоустройством среди молодых специалистов и студентов, насколько сложно стало искать работу, был ли рост зарплат и какие профессии интересны молодой аудитории, выяснили эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, проанализировав рынок труда Северо-Запада.

Инфографика: hh.ru

Динамика вакансий в целом на рынке труда Северо-Запада в начале этого года была достаточно позитивной. Работодатели активно начали 2022 год, и только за январь успели разместить в сфере «Начало карьеры, студенты» на 6% вакансий больше, чем в декабре 2021 года и на 186% больше, чем в январе прошлого года. Таким образом, рынок труда вошел в 2022 год на подъеме. Рост спроса на молодых сотрудников продолжался вплоть до конца февраля, отметили исследователи.

После обострения геополитической ситуации очень многие работодатели заняли выжидательную позицию и приостановили поиск и найм персонала. В начале марта падение числа вакансий в сфере «Начало карьеры» на Северо-Западе продолжилось и составляло -10% к февралю, в апреле сокращение числа вакансий все также продолжается хотя уже не так активно, говорится в сообщении.

В свою очередь начинающие специалисты, как и остальные участники рынка труда, наоборот начали не только мониторить рынок труда, но и публиковать новые резюме и искать работу или подработку. Так, по итогам февраля прирост резюме среди молодых работников СЗФО вырос на 27% по сравнению с январем, а в марте на 19% по сравнению февралем.

Статистика вакансий на Северо-Западе показывает, что больше всего вариантов трудоустройства, доступных для соискателей без опыта работы можно найти в ритейле: 44% или почти 36 000 вакансий в розничной торговле доступных для молодых специалистов и студентов.

На втором месте по спросу у них стоят компании из ИТ-сектора: треть (34%) всех рабочих мест или более 27 000 вакансий сосредоточены именно здесь по итогам первого квартала. На третьем месте по спросу на молодых специалистов – строительная отрасль Северо-Запада (20% или более 16 000 вариантов работы).

Анализ резюме молодых соискателей СЗФО показывает, что им интересны самые разные профессиональные сферы, начиная с области продаж фитнеса, и заканчивая сферой промышленного дизайна или строительства.

Между тем аналитика соискательских запросов и резюме демонстрирует, что в топ наиболее популярных специальностей у молодых работников СЗФО по итогам 1 квартала 2022 года входят: продавец консультант, администратор, менеджер по продажам, официант, бармен, курьер, программист\разработчик, дизайнер, художник.

В свою очередь реже всего молодые соискатели Северо-Запада интересуются рабочими профессиями (зоотехник, агроном, косметолог, геолог, ветврач, маляр, штукатур, массажист, супервайзер).

Начинающие специалисты СЗФО по итогам 1 квартала 2022 года хотят получать не ниже 48 000 рублей. Это на 23% выше, чем их прошлогодние запросы (порядка 39 000 рублей) и на 3% больше, чем запросы этих же молодых соискателей в январе 2022-го. В данном случае видно, что начинающие соискатели и студенты, как и остальные участники рынка труда повышают зарплатные запросы на фоне нестабильной ситуации в экономике и высокой волатильности рынка.

При этом в разрезе регионов Северо-Запада самыми требовательными оказались молодые петербуржцы (они хотят получать не мене 51 300 рублей), на втором месте по запросам начинающие соискатели из Ненецкого АО (почти 51 000 рублей), на третьем месте по уровню ожидаемой зарплаты разместились молодые мурманчане (48 500 рублей). Самыми «скромными» оказались молодые специалисты из Псковской и Новгородской областей – они в среднем запрашивают чуть от 32 000 до 33 000 рублей.

«Важно, что работодатели почти по всех регионах предлагают в вакансиях для молодых специалистов зарплату больше, чем запрашивают соискатели. В данном случае мы понимаем, что молодые соискатели, особенно выходящие на рынок труда в первый раз, могут не знать, какую именно зарплату лучше указать. Нужно запомнить, что указывать желаемую зарплату в резюме нужно всегда. Это полезно, в первую очередь, потому что работодатели, ищущие сотрудников, могут проигнорировать резюме кандидата без указания зарплаты», - отметила Мария Бузунова, руководитель, пресс-службы hh.ru Северо-Запад.