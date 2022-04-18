Общество

Горячую линию по вопросам охраны труда открыли в Псковской области

Горячую линию по вопросам охраны труда открыли в Псковской области ко Всемирному дню охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Задать свои вопросы по охране труда жители Псковской области до 28 апреля включительно могут в обсуждениях по ссылке. Ответы дает советник-консультант председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.

Ранее сообщалось, что Псковский областной совет профсоюзов совместно с областным комитетом по труду и занятости объявили о старте детского конкурса рисунков и видеороликов «Юный инспектор охраны труда». Срок проведения конкурса - по 25 апреля.