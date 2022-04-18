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Общество

Псковичка незаконно прописала четырех граждан Таджикистана

19.04.2022 11:09|ПсковКомментариев: 1

Полицейские выявили факты фиктивной регистрации граждан в Пскове, Великих Луках и Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, безработная псковичка 1986 года рождения незаконно зарегистрировала в городе четырех граждан Республики Таджикистан.

Помимо этого, в Великих Луках местная жительница 1985 года рождения фиктивно прописала россиянина. А в Новосокольниках жительница Пустошкинского района 1985 года рождения тоже незаконно поставила на регистрационный учет гражданина России.

Теги: #фиктивная регистрация #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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