Общество

Псковичка незаконно прописала четырех граждан Таджикистана

Полицейские выявили факты фиктивной регистрации граждан в Пскове, Великих Луках и Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся данным, безработная псковичка 1986 года рождения незаконно зарегистрировала в городе четырех граждан Республики Таджикистан.

Помимо этого, в Великих Луках местная жительница 1985 года рождения фиктивно прописала россиянина. А в Новосокольниках жительница Пустошкинского района 1985 года рождения тоже незаконно поставила на регистрационный учет гражданина России.