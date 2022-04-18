Пункт вакцинации от коронавируса закрылся в псковском Ледовом дворце с 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Напомним, пункт вакцинации в Ледовом дворце начал работу с 13 июля 2021 года.
Пункт вакцинации в торговом центре Fjord Plaza продолжает работать в ежедневном режиме с 13:00 до 17:00.
Также пройти вакцинацию от COVID-19 можно в порядке живой очереди в следующих в пунктах вакцинации города Пскова:
По предварительной записи привиться от COVID-19 можно во всех поликлиниках. Для этого необходимо обратиться по телефону регистратуры своей поликлиники по месту жительства.
«Вакцинируйтесь вовремя! Защитите себя и своих близких!» - призвали в комитете.