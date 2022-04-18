Общество

Пункт вакцинации от коронавируса закрылся в псковском Ледовом дворце

Пункт вакцинации от коронавируса закрылся в псковском Ледовом дворце с 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Напомним, пункт вакцинации в Ледовом дворце начал работу с 13 июля 2021 года.

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Пункт вакцинации в торговом центре Fjord Plaza продолжает работать в ежедневном режиме с 13:00 до 17:00.

Также пройти вакцинацию от COVID-19 можно в порядке живой очереди в следующих в пунктах вакцинации города Пскова:

СПР «Простория» ежедневно с 10:00 до 17:00;

ТЦ «Империал» ежедневно с 10:00 до 17:00;

ТЦ «Акваполис» ежедневно с 10:00 до 17:00;

ТК «Рубин» с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 17:00.

По предварительной записи привиться от COVID-19 можно во всех поликлиниках. Для этого необходимо обратиться по телефону регистратуры своей поликлиники по месту жительства.

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«Вакцинируйтесь вовремя! Защитите себя и своих близких!» - призвали в комитете.