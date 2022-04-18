Общество

В Кремле оценили идею начинать уроки истории с первых классов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею изучать историю с первых классов, отметил, что семилетним детям интересно то же, что и всем, а Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.

«Нет, почему, так же семилетки интересуются абсолютно всем - тем же, что и взрослые. И наше Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения. И они реализуют свои полномочия», - сообщил Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле решение обоснованным, и не слишком ли это рано для семилетних детей.

Какую историю можно преподавать первоклашкам, должны решать специалисты, считает Песков. «Главная - это ( история - ред.) отечества. История у нас богатая. Но в остальном это должны специалисты решать», - сказал он, передает РИА Новости.