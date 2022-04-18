Общество

Николай Загоруй посетовал на бюрократию при работе с памятниками

Генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) посетовал на бюрократию при работе с объектами культурного наследия.

По его мнению, необходим принцип одного окна, чтобы все вопросы, особенно касающиеся земельных отношений, оперативно решал один координатор. Сейчас же необходимо проходить «два-три круга». Николай Загоруй напомнил о том, что и президент, и правительство говорят о необходимости сокращения волокиты.

Он привел в пример Рыбоохрану, с которой, по его словам, «невозможно работать». «Одну запятую в проекте неправильно поставили. Исправил запятую, отправил, 30 дней ждешь ответа», — посетовал бизнесмен. Николай Загоруй рассказал, что, к примеру, подрядчики по линии проектных работ на шпагатной фабрике по четвертому кругу исправляют замечания.

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Николай Загоруй вспомнил также об участии в общественных советах при строительстве «Двора Подзноева». «Каждый умничает. Особенно общественники. Что не так? Плохо, и всё», — сказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что нужны профессионалы, которые бы «говорили конкретику, а не саботировали добрые начинания». «Это серьезный тормоз, однозначно», — резюмировал он.