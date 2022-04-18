Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Новая политическая реальность
Денис Иванов о бюджете Пскова
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Тверские управленцы
Современный центр обслуживания
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
школа без второго иняза
петухам здесь не место
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
 
 
 
ещё Общество 18.04.2022 10:440 Мучительное закрытие YouTube 19.04.2022 16:330 Глава Великих Лук поддержал идею благоустройства сквера возле кинотеатра «Родина» 19.04.2022 16:260 Николай Загоруй посетовал на бюрократию при работе с памятниками 19.04.2022 16:240 Два почтовых отделения отремонтируют в Великолукском районе 19.04.2022 16:150 Десять советов по визиту на дачу дали псковичам эксперты 19.04.2022 16:070 Сергей Колосов о работе в округе №2, общественных банях и влиянии санкций на спорт
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:183 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 16.04.2022 21:500 Два человека погибли в ДТП в Псковском районе 16.04.2022 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Учащимся в России рекомендуют сдавать телефоны перед входом в школу

19.04.2022 15:55|ПсковКомментариев: 0

Минпросвещения РФ рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в учебном заведение или в класс. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.

В рамках проекта «Школа министерства просвещения» министерство подготовило рекомендации по организации образовательного процесса, учебникам, информационным ресурсам. В них объясняется, как создать школьный кружок, театр или секцию, в том числе и советы по меню, сообщил министр просвещения.

«В рекомендациях есть вопросы, связанные и с мобильными телефонами. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Министр отметил, что фактически собран весь лучший опыт, который есть у школ. В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы. «Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования», — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России введет изучение истории с первого класса.

Смотрите также
19.04.2022 10:451 Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Также глава Минпросвещения заявил о том, что исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года.

Теги: #образование #минпросвещения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 151 человек
19.04.2022, 16:330 Глава Великих Лук поддержал идею благоустройства сквера возле кинотеатра «Родина» 19.04.2022, 16:260 Николай Загоруй посетовал на бюрократию при работе с памятниками 19.04.2022, 16:240 Два почтовых отделения отремонтируют в Великолукском районе 19.04.2022, 16:150 Десять советов по визиту на дачу дали псковичам эксперты
19.04.2022, 16:070 Сергей Колосов о работе в округе №2, общественных банях и влиянии санкций на спорт 19.04.2022, 16:030 Правительство увеличило предельный размер займа для системообразующих предприятий 19.04.2022, 16:010 Качество реализации проекта формирования комфортной городской среды оценил Александр Братчиков 19.04.2022, 15:550 Учащимся в России рекомендуют сдавать телефоны перед входом в школу
19.04.2022, 15:520 К масштабному празднику готовятся в Псковском районе 19.04.2022, 15:450 В РПЦ не одобрили идею наносить на пасхальные куличи и яйца букву Z 19.04.2022, 15:440 В Пскове появится более 50 камер с функцией распознавания лиц и госзнаков машин 19.04.2022, 15:380 «Пояс в культуре этноса»: в Псковском кремле представили 177 уникальных экспонатов
19.04.2022, 15:300 Как изменилась ситуация на рынке труда в СЗФО с начала года, выяснили аналитики 19.04.2022, 15:110 Ирина Голубева: Градозащитники в Пскове действуют в рамках закона 19.04.2022, 15:090 У псковской «Молодой гвардии Единой России» появился новый лидер 19.04.2022, 15:060 До 18 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 20 апреля
19.04.2022, 15:040 Директора дновского техникума оштрафовали за нарушение закона о контрактной системе 19.04.2022, 14:540 Эксперт рассказал, как заинтересовать инвесторов руинированными памятниками на Труда в Пскове 19.04.2022, 14:510 Хор Псково-Печерского монастыря примет участие в Московском Пасхальном фестивале 19.04.2022, 14:351 Стало известно, почему была заморожена реконструкция Гельдтовой бани в Пскове
19.04.2022, 14:330 Память 85 тысяч узников «Дулага» почтили жители Псковской области 19.04.2022, 14:220 К акции «Доноры - Донбассу» присоединились псковичи 19.04.2022, 14:201 Жители Псковского района создали ТОС для благоустройства кладбища 19.04.2022, 14:150 Вадим Нэдик назвал причину неудовлетворительного состояния памятников в Пскове
19.04.2022, 14:110 Псковичам предлагают взять семейную ипотеку в СНГБ от 4,7%* 19.04.2022, 14:040 «Кузница»: Псков – город памятников или город для людей? ВИДЕО 19.04.2022, 14:020 Представительство Национальной ассоциации инвесторов открылось в Псковской области 19.04.2022, 13:520 Евгений Шапкин оценил перспективы развития центра Пскова
19.04.2022, 13:460 Беженцы рассказали, кем хотят работать в Псковской области 19.04.2022, 13:440 Помещение для детсада в Писковичах начнут ремонтировать в ближайшее время 19.04.2022, 13:420 За сутки в Псковской области выявили 85 случаев заражения коронавирусом 19.04.2022, 13:410 В начале учебной недели в школах России будут исполнять гимн и поднимать флаг
19.04.2022, 13:390 Основные проблемы трудоустройства беженцев назвали в областном комитете по труду 19.04.2022, 13:370 Студенты колледжа искусств «зажгли» в районах Псковской области 19.04.2022, 13:330 Ярмарка вакансий для беженцев открылась в Невельском районе 19.04.2022, 13:280 Более 30 нарушений правил хранения оружия выявили псковские росгвардейцы
19.04.2022, 13:250 Типографские развалины 19.04.2022, 13:124 В Кремле оценили идею начинать уроки истории с первых классов 19.04.2022, 13:090 В Псковском районе завершают четыре проекта в рамках приграничного сотрудничества 19.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»
19.04.2022, 13:010 Сбер одобрил бизнесу СЗФО выдачу кредитов с господдержкой более чем на 7 млрд рублей 19.04.2022, 12:520 Пушкинский заповедник открывает выставку в музее-усадьбе Чернышевского 19.04.2022, 12:490 В Пскове продолжается розыск пропавшего в феврале мужчины 19.04.2022, 12:470 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района. ВИДЕО
19.04.2022, 12:460 Пункт вакцинации от коронавируса закрылся в псковском Ледовом дворце 19.04.2022, 12:430 Вовлекать псковичей в предпринимательскую деятельность предложил Александр Козловский 19.04.2022, 12:420 Концерт победителей областного фестиваля народной музыки состоится в Новоржеве 19.04.2022, 12:370 Депутат Любовь Николаева призвала бизнесменов активнее участвовать в конкурсе «Чистый Псков»
19.04.2022, 12:290 Пояса шаманов смогут увидеть псковичи в Приказной палате с 21 апреля 19.04.2022, 12:246 У псковского рыбзавода могут начаться проблемы со сбытом продукции 19.04.2022, 12:210 Четверо псковичей наказаны за попытку незаконного сбыта табачных изделий за границу 19.04.2022, 12:130 В Псковской области зафиксировали еще пять летальных случаев от COVID-19
19.04.2022, 12:024 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» о «самочувствии» Псковского района 19.04.2022, 11:540 В Госдуму внесен законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы 19.04.2022, 11:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области в июне 19.04.2022, 11:430 Александр Козловский сообщил об отсутствии проблем с кормами для животных
19.04.2022, 11:390 Перекресток улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове закрыли на ремонт 19.04.2022, 11:301 Опасное молоко выявили в Псковской области 19.04.2022, 11:280 Жительница Острова похитила смартфон у пассажирки такси и угрожала водителю 19.04.2022, 11:251 «Кузница»: Псков – город памятников или город для людей?
19.04.2022, 11:220 Теплую Пасху обещают синоптики жителям Псковской области 19.04.2022, 11:200 В Гдовском районе приведут в порядок более двух километров дороги 19.04.2022, 11:181 Анастасия Повторейко о новой волне COVID-19: Мы максимально готовы 19.04.2022, 11:150 Пскович принял участие во всероссийской конференции по шахматам
19.04.2022, 11:120 Рост цен на бензин на псковских АЗС привлек внимание антимонопольщиков 19.04.2022, 11:091 Псковичка незаконно прописала четырех граждан Таджикистана 19.04.2022, 10:580 Горячую линию по вопросам охраны труда открыли в Псковской области 19.04.2022, 10:451 Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
19.04.2022, 10:350 Межрегиональный турнир по боксу «Малиновый звон» пройдет в Пскове 19.04.2022, 10:280 Открытие Каверинской библиотеки в «Доме губернатора» в Пскове перенесли на июнь 19.04.2022, 10:210 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о «самочувствии» Псковского района 19.04.2022, 10:170 Маршутка №52 в Пскове изменит путь на время дорожных работ
19.04.2022, 10:100 Исполнилось 120 лет со дня рождения автора «Двух капитанов» Вениамина Каверина 19.04.2022, 10:040 Попробовать мороженое от «Европы Плюс» предлагают псковичам 19.04.2022, 10:020 Более 30 газовых плит закупает ПсковГУ для общежитий 19.04.2022, 09:570 В ГИБДД рассказали подробности о дорожной аварии на трассе Псков — Гдов
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru