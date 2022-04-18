Общество

Учащимся в России рекомендуют сдавать телефоны перед входом в школу

Минпросвещения РФ рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в учебном заведение или в класс. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.

В рамках проекта «Школа министерства просвещения» министерство подготовило рекомендации по организации образовательного процесса, учебникам, информационным ресурсам. В них объясняется, как создать школьный кружок, театр или секцию, в том числе и советы по меню, сообщил министр просвещения.

«В рекомендациях есть вопросы, связанные и с мобильными телефонами. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Министр отметил, что фактически собран весь лучший опыт, который есть у школ. В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы. «Это рекомендации, которые школа может использовать, и они гарантируют обеспечение качественного образования», — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что министерство просвещения России введет изучение истории с первого класса.

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Также глава Минпросвещения заявил о том, что исполнение гимна России и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года.