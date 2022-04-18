Общество

Десять советов по визиту на дачу дали псковичам эксперты

Тема дачи, огорода, овощей и фруктов со своего участка в 2022 году становится все более актуальной, ведь цены на продукты растут, а зарплаты не прибавляются.

Довольно часто первый приезд на загородные участки выдается напряженным – дом встречает сыростью, а места, в которых в прошлом году зеленел газон, были разбиты клумбы и гряды, теперь навевают уныние. За что взяться в первую очередь? О каких важных делах стоит позаботиться, чтобы потом не жалеть об упущенном времени?

«МК в Пскове» собрал советы экспертов.