Общество

Глава Великих Лук поддержал идею благоустройства сквера возле кинотеатра «Родина»

Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в рейтинговом голосовании по выбору объекта для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Свой голос он отдал за сквер возле кинотеатра «Родина».

«Напомню, что на рейтинговое голосование великолучане предложили четыре территории. Это сквер на улице Пушкина, парковая зона напротив кинотеатра «Родина», территория на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского и территория напротив дома № 59, корпус 2 на проспекте Ленина», - написал Николай Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Онлайн-голосование проходит сайте 60.gorodsreda.ru до 30 мая. «Успейте сделать свой выбор!» - призвал глава Великих Лук.