Общество

Выставка «Мы вместе с Донбассом» открылась в Великих Луках

В Великих Луках открылась выставка «Мы вместе с Донбассом» в поддержку Донецкой и Луганской народных республик и российских военнослужащих, участвующих в специальной операции. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

В экспозиции более 160 картин великолукских художников. Тематика полотен в основном военная: это портреты героев Донецкой и Луганской народных республик, десантников, участников боевых действий в горячих точках.

«Совсем немного времени осталось до нашего главного праздника – Дня Великой Победы, поэтому очень логично, что часть картин посвящены Великой Отечественной войне. Особенно монументально смотрится картина с изображением маршалов Победы. Такие мероприятия, как эта выставка, сегодня имеют особое значение. Они помогают нам выстоять против организованных информационных атак и санкций, напоминают нам о нашей героической истории, стойкости и самоотверженности наших предков: отцов, дедов, прадедов, разгромивших фашистских захватчиков, армию Вермахта, которую считали непобедимой. Они помогают нам оставаться единым народом, который гордится своим прошлым и готов защищать своё будущее. Важно, что все вырученные за время экспозиции средства пойдут в фонд поддержки Донецкой и Луганской народных республик и наших бойцов. Помощь также будет оказана беженцам из Донбасса», - подчеркнул глава города.