Общество

Юные псковичи получили первые паспорта в торжественной обстановке

В канун Дня местного самоуправления 11 юных жителей Пскова в торжественной обстановке получили свои первые паспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ

Церемония вручения прошла в малом зале Городского культурного центра с участием главы города Пскова Елены Полонской и секретаря Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерия Филимонова.

«Для нашего города уже стало доброй традицией вручать молодым псковичам паспорта в дни государственных праздников и памятных дат. Очень символично, что вручение происходит в канун замечательного праздника - Дня местного самоуправления. Будущее нашего славного города, страны в ваших руках!», - подчеркнула Елена Полонская.

Кроме того, Валерий Филимонов выразил мнение, что юные псковичи станут «достойными гражданами России». «Вы можете гордиться своей страной - нашей историей, интеллектом, нашими учеными. Помните, что именно сегодняшний день ознаменует то, что вы становитесь полноценными гражданами страны, и на вас ложится большая ответственность», - отметил он.