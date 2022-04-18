Общество

Великолучане провели субботник в Северном микрорайоне

Жители округа №13 в Великих Луках провели субботник на территории Северного микрорайона. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев.

Фото здесь и далее: Сергей Агарев

«Каждый год мы уделяем особое внимание территории между домом №33/2 по улице Дружба и домом №30/12 по улице Гражданской. Вместе с общественными советниками главы города, сотрудниками управляющей компании "Жилсервис" и неравнодушными жителями микрорайона мы убрали "островок", который был больше всего засорен в ходе продолжительной зимы», - отметил Сергей Агарев.

Он также выразил благодарность всем, кто принял участие в субботнике.

«Считаю, что именно общими усилиями мы сделаем наш год краше. Не оставайтесь в стороне и примите участие в благоустройстве своих дворов, районов и любимого города», - призвал замглавы города.