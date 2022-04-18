Общество

Россиянам назвали самый вредный ингредиент в лапше быстрого приготовления

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала россиянам при употреблении в пищу лапши быстрого приготовления отказаться от идущего в комплекте с ней пальмового масла. Ее слова приводит онлайн-издание «Москва 24».

Специалист назвала этот дополнительный ингредиент самым вредным в составе лапши, так как в поставляющейся в Россию версии пальмового масла содержится органическое соединение глицидол, которое способствует нарушению обменных процессов и обладает канцерогенными свойствами. По словам Соломатиной, в небольших количествах оно не принесет огромного вреда, но, по возможности, его лучше избегать.

Также диетолог добавила, что пальмовое масло относится к насыщенным жирам: они провоцируют повышение уровня холестерина и развитие атеросклероза, которые, в свою очередь, увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта.