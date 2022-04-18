Общество

Национальный день донора отмечают в России

Национальный день донора отмечают в России сегодня, 20 апреля. Праздник посвящен и людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Фото: pixabay.com

Поводом для праздника послужило событие, произошедшее 20 апреля 1832 года. Молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

Сам же День донора, в память об этом первом переливании крови, был учрежден 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ, пишет calend.ru.

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Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почетный донор», они могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу РФ, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право на приобретение путевок в санаторий по месту работы или учебы. Ежегодные выплаты почетным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции.

В сам праздник во многих российских городах традиционно проходят различные мероприятия (пресс-конференции, выставки и акции) с участием медицинских работников, волонтеров, представителей власти, общественности и СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. Также в этот день медицинские центры и станции переливания крови принимают всех желающих сдать кровь.