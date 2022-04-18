Общество

Три детских сада приведут в порядок на Запсковье

Детские сады «Малышок», «Бусинка» и «Умка» на Запсковье приведут в порядок. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда в округ №15 сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году исполняется 45 лет с момента открытия детского сада №39 в Милевском переулке, 7. Ему выделили деньги на обновление двух туалетных комнат. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный поинтересовался у заведующей детсада, в какой стадии сейчас находится ремонт. В ответ он услышал, что работы намечены на июнь.

Кроме того, на территории дошкольного учреждения требуется отремонтировать веранду и привести в порядок крыльцо.

Рядом также находится детский сад №22 (Милевский переулок, 5), ему 35 лет. Во время визита представителей городской власти заведующая пожаловалась им на неудобства, связанные с дорогой, проходящей через частный сектор, по которой к учреждению подвозят продукты. Зимой по ней сложно проехать, а летом в сторону детсада летит пыль.

«Необходимо попросить УГХ убирать территорию и чаще напоминать о себе», - отметил руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов.

«Мы заранее попросим УГХ, чтобы на следующий год включили в план уборки эту дорогу», - заверил Алексей Несмашный.

Ранее за территорией детсада были сделаны тротуарные дорожки. «А в саду - нет. А дети - это наше будущее. Будем делать акцент на этом. Проблемы есть, скрывать мы их не хотим», - подчеркнул Денис Иванов.

Детскому саду на улице Инженерной, 70 уже 45 лет. Здесь требуется установить современное ограждение с контролем доступа. «Свои функции забор полностью выполняет, но требует обновления», – заметил Алексей Несмашный.

Денис Иванов поинтересовался, какая потребность в теневых навесах во дворе учреждения. Заведующая детсадом ответила, что нужно около пяти навесов, а те, что уже есть на территории, недавно были отремонтированы. Она также обратила внимание на необходимость замены пожарного кабеля. Последний капремонт здания был проведен в 2013 году.