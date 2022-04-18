Общество

Госдума приняла закон о бесплатном газоснабжении Вечных огней

Госдума РФ единогласно приняла закон о бесплатном газоснабжении Вечных огней. Об этом сообщает телеграм-канал партии «Единая Россия».

Новый закон обеспечит бесперебойную работу почти трех тысяч Вечных огней и Огней памяти нa воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, по всей стране.

Реализовать данную инициативу «Единой России» Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» до 1 мая. Это прозвучало на совещании, на котором вопрос бесперебойной работы Вечных огней поднял секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.