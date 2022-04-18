Общество

Строительство школы в Великих Луках подходит к концу

Строительство школы в Великих Луках подходит к концу, сейчас ведутся отделочные работы. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: портал «Луки.ру»

«В школе в Великих Луках проходит завершающая стадия строительства, проводятся отделочные работы. Сейчас уже частично, а в скором времени и полностью будет завезено оборудование. Готовы отдельные кабинеты», - рассказал гость студии.

Он также отметил, что основные трудности, с которыми пришлось столкнуться во время работ, — это поставка системы водоподготовки зарубежного образца и вентиляции.

«Эти сложности удалось преодолеть, мы нашли аналоги. Все это сейчас уже монтируется, водоподготовка - на стадии доставки. Поэтому, полагаю, что 1 сентября — это та дата, когда дети пойдут в новую школу», - заключил Андрей Ермаков.