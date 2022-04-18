Общество

Праздник весны и труда готовятся отметить в Пскове

Жителей и гостей города Пскова приглашают принять участие в первомайском митинге-концерте, который состоится 29 апреля в 16.00 на Октябрьской площади, возле памятника княгине Ольге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В рамках мероприятия буден дан старт экипажам псковской профсоюзной команды, которая примет участие во всероссийском автопробеге по маршруту Псков – Санкт-Петербург – Москва – Воронеж – Волгоград.

«Дорогие псковичи! Приглашаю вас прийти на первомайский митинг и своим активным участием поддержать профсоюзы в борьбе за трудовые права, поддержать профсоюзный автопробег, который финиширует 9 мая в Волгограде», – сказал председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.