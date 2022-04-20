Общество

Стать кондитером или парикмахером предлагают псковским выпускникам

Стать кондитером или парикмахером предлагают выпускникам в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.

Фото: Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса образовался в 2015 году при слиянии Псковского индустриально-технологического техникума и Псковского колледжа общественного питания и торговли. Ежегодно учебное заведение выпускает более 300 успешных профессионалов.

Абитуриенты, стоящие перед выбором своего будущего, могут рассмотреть для обучения профессию или специальность по душе. Так, в 2022 году абитуриентам предлагают на выбор для изучения 10 специальностей и 4 профессии. Еще 3 направления подготовки доступны для обучения выпускникам с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее - в лонгриде Псковской Ленты Новостей.