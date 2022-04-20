Общество

Роскачество советует обращать внимание на маркировку куличей

Предложение куличей растет в период традиционного «высокого» спроса перед Пасхой в России, но разработка единого ГОСТа на них пока только планируется, поэтому следует обращать внимание на наличие в маркировке единого знака обращения на рынке («ЕАС») как гарантии безопасности продукции, говорится в сообщении Роскачества.

«Помимо обязательной информации на этикетке кулича о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условий хранения, информации о производителе, продукция должна содержать единый знак обращения на рынке ("ЕАС"). Без нанесенного на маркировку знака "ЕАС" кулич приобретать не рекомендовано, так как в этом случае производителем не гарантируется безопасность продукции», - говорится в сообщении.

Единый знак обращения свидетельствует о том, что маркированная продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки соответствия и соответствует их требованиям. Но единого ГОСТа на куличи пока не существует: по данным Роскачества, его разработка только планируется, поэтому у каждого производителя - своя уникальная рецептура, пишет РИА Новости.

По мнению Роскачества, далеко не все производители способны гарантировать качество продукции, поэтому лучше выбирать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом. Между тем, относительно большие сроки годности вполне допустимы: они достигаются за счет использования в упаковке специальных материалов, обладающих барьерными свойствами, благодаря применению влагоудерживающих агентов (глицерин, сорбитол и др.) и пищевых добавок на основе солей уксусной кислоты.

«Пищевые добавки, всевозможные "Е", которые так пугают покупателей, допустимы и безопасны в количестве, разрешенном требованиями техрегламентов. При этом информация о присутствующих в составе добавках должна быть указана в маркировке», - пояснила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Отдельный совет эксперты дают по сохранности пасхального продукта. «Резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку кулича — верхнюю корочку. Отрезав нужное количество, кулич вновь накрывают "макушкой". Верхушка кулича должна продолжать "защищать" мякиш. Таким образом, кулич дольше не зачерствеет и не сохнет», - считают в Роскачестве.

Россияне в этом году начали готовиться к Пасхе за неделю, в том числе спрос на куличи вырос в 3,2 раза по сравнению с предпраздничным периодом 2021 года, отметили в пресс-службе онлайн-ритейлера «Самокат».