Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков обозначил сроки введения в эксплуатацию новых школ в Пскове. Об этом он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его словам, в образовательном учреждении уже началось формирование рабочего коллектива.
«Для школы на пересечении улиц Народной и Кузбасской Дивизии, в районе стадиона "Электрон", сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации с ожидаемым выходом из экспертизы приблизительно в июле. Соответственно, подготовительные работы почти завершены. Как только подрядчик получит разрешение, он сразу приступит к работам», - отметил гость студии. Школу не введут в эксплуатацию 1 сентября 2022 года, но затягивать со сроками не планируют, уточнил Андрей Ермаков.
Он также добавил, что это не единственные школы, которые планируют построить в ближайшие пять лет в Псковской области.