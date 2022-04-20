Общество

Андрей Ермаков обозначил сроки введения в эксплуатацию новых школ в Пскове

Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков обозначил сроки введения в эксплуатацию новых школ в Пскове. Об этом он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не видим рисков срыва ввода в эксплуатацию зданий новых школ в Пскове. Так, школа на улице Юбилейной должна быть введена в работу в конце 2022 года. Двери она свои откроет перед началом учебного 2023 года, потому что переводить детей в новую школу в середине года не очень комфортно для них и для их родителей», - рассказал Андрей Ермаков.

По его словам, в образовательном учреждении уже началось формирование рабочего коллектива.

«Для школы на пересечении улиц Народной и Кузбасской Дивизии, в районе стадиона "Электрон", сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации с ожидаемым выходом из экспертизы приблизительно в июле. Соответственно, подготовительные работы почти завершены. Как только подрядчик получит разрешение, он сразу приступит к работам», - отметил гость студии. Школу не введут в эксплуатацию 1 сентября 2022 года, но затягивать со сроками не планируют, уточнил Андрей Ермаков.

Он также добавил, что это не единственные школы, которые планируют построить в ближайшие пять лет в Псковской области.