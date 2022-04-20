Общество

Пскович продает порционный сахар из «Макдоналдса» за 100 тысяч рублей

Псковичи, которые не знают, что сеть магазинов «Макдоналдс» продолжает работать по франшизе в городах-миллионниках, все еще стараются сделать легкие деньги на товарах из «Мака». Суть в том, что приостановила работу основная сеть ресторанов быстрого питания, однако часть из них юридически от приостановки уклонилась, использовав франчайзинг.

Изображение: ЦДИ

Так, ранее псковичи выставляли на продажу два бумажных пакета из «Макдоналдса» по цене более миллиона рублей. В этот раз там же они предлагают сахар. Автор объявления уточняет, что сахар купили в ресторане в день закрытия.

Как пишет ЦДИ, за него хотят получить 100 тысяч рублей. Можно считать, что это самый дорогой сахар на сегодняшний день в Пскове. Фасовка - 4 грамма.